В Петербурге умер пациент с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Один пациент с коронавирусом, находившийся в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, умер.

Об этом сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия", - сказал губернатор.

Губернатор также отметил, что умерший в больнице прибыл в город недавно. "Он приехал первого числа, определили [наличие коронавируса] только после 19 дней, то есть сегодня вирус живет не только 14, но и может жить до 28 дней и только тогда может проявиться", - сказал Беглов.

В связи с этим он еще раз обратился в жителям Петербурга с просьбой соблюдать самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран, а также минимизировать свои контакты с другими людьми во время следующей недели, которая объявлена в России нерабочей.

"Нужно соблюдать гигиену, мыть руки, исключить контакты. Чем меньше контактов, тем меньше вероятность заражения", - сказал он.