На Юге России число заразившихся коронавирусом возросло до 44 человек

ТАСС, 28 марта. Число заразившихся коронавирусом в Южном Федеральном округе за сутки возросло до 44, сообщили во властных структурах регионов Юга. При этом один из случаев заражения - не завозной.

В частности, в Краснодарском крае в субботу выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, пять пациентов находятся в больницах Краснодара, трое - в Сочи. Как отметили в пресс-службе краевой администрации, все случаи завозные. "Люди заразились в результате посещения стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой", - сообщают в пресс-службе. В субботу на Кубани такж выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента.

В Крыму выявлен один новый случай заражения, который стал первым не завозным, сообщает на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков, в субботу в регионе выявлен еще один случай подозрения на коронавирус. На сегодня в республике один подтвержденный случай заражения и семь пациентов с подозрением на инфекцию. Состояние двоих пациентов средней степени тяжести, у остальных - удовлетворительное. "Новый случай подозрения - это человек из круга контактных лиц первых госпитализированных с подозрением на коронавирус", - отметил министр.

В Астраханской области в субботу выявлен новый условно подтвержденный случай заражения, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава. Иностранная гражданка 1967 года рождения госпитализирована в областную инфекционную больницу. Всего в регионе четыре условно зараженных пациента. Два теста на вирус, которые им были сделаны, показали положительный результат.

Таким образом, на территории ЮФО количество подтвержденных случаев заражения за сутки возросло до 44 человек (15 - в Крыму, пять - в Севастополе, два - в Ростовской области, 16 - в Краснодарском крае, четыре - в Волгоградской области, один - в Республике Адыгея). У большинства заболевание проходит в легкой форме.

Остаться дома

Официальный представитель Минздрава Астраханской области Алексей Васильев сообщил в субботу, что на всех въездах региона выставлены посты с медицинскими сотрудниками, которые не допускают в область тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний.

Как сообщили в субботу в пресс-службе администрации Сочи, из-за угрозы распространения коронавируса власти курорта ограничили выход в море экскурсионных маломерных судов, которых в главном порту курорта и в Имеретинском порту насчитывается свыше 50. "Обезопасьте себя и своих близких, ограничьте все контакты и не выходите на улицу без острой необходимости. Сейчас у нас есть уникальная возможность уделить больше внимания и времени своим близким, заняться собой, вспомнить о своих увлечениях и хобби, сделать то, до чего всегда не доходили руки, да и просто отдохнуть", - обратился к жителям региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на рекомендации властей остаться дома, в Севастополе люди выходят на прогулки и для занятия спортом, при этом все стараются соблюдать дистанцию, и многие выходят на улицу в медицинских масках. Для того, чтобы люди остались дома, власти Крыма планируют запустить конкурс о лучшей семейной истории во время карантина по коронавирусу. В качестве приза может быть отдых в одном из санаториев региона после отмены всех ограничений.

"Люди хотят больше хороших новостей во время карантина, позитива. Пусть они присылают истории: устроим конкурс на лучший ролик, рассказ, рисунок, как семья находится на карантине, как родители общаются с детьми, какие у них хобби. Крымчане, мы ждем от вас замечательных историй, счастливых, веселых и интересных", - оратилась к жителям региона зампредседателя Совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.