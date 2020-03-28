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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай выздоровления от коронавируса зарегистрирован на Кубани

Мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов, прошел курс противовирусной терапии

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Житель Кубани, госпитализированный с коронавирусом в Краснодаре в инфекционную больницу, выздоровел, врачи выписали его из медицинского учреждения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Житель Приморско-Ахтарского проходил лечение в краевой инфекционной больнице. Мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов, прошел курс противовирусной терапии. После получения двух повторных отрицательных анализов на коронавирус выписан домой. Лечение в медорганизациях края продолжают 15 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Краевое министерство здравоохранения 12 марта сообщало, что житель Кубани, побывавший в очаге инфекции в Италии, после возвращения оттуда 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к врачам, его экстренно госпитализировали, диагноз коронавирус подтвержден результатами лабораторных исследований. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что пациент находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре, контактировавшие с ним люди были установлены и взяты под наблюдение врачами, диагноз у них не подтвердился.

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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