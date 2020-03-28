{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Он состоит из 23 пунктов
Здание правительства Российской Федерации Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание правительства Российской Федерации
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство России в связи с распространением коронавируса нового типа утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 23 пунктов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)", - говорится в документе.

В утвержденный перечень вошли детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Кроме того, в список включены садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и для пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Въезд в Грозный ограничили для профилактики распространения коронавируса
Председатель парламента региона Магомед Даудов отметил, что правоохранители будут следить за соблюдением предписаний, нарушителей будут штрафовать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС