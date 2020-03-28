Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

"Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)", - говорится в документе.

В утвержденный перечень вошли детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Кроме того, в список включены садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и для пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).