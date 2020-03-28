Митрополит Иларион считает, что пандемия - не лучшее время для соблюдения строгого поста

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Послабления во время поста на фоне ситуации с распространением нового коронавируса допустимы. Такое мнение высказал в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" .

"Конечно, могут быть послабления в пост, всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, здоровье, и, конечно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы соблюдать какой-то очень строгий пост", - сказал он.

Митрополит Иларион отметил, что мнения врачей о соблюдении поста во время коронавируса расходятся. "Поэтому какого-то единого рецепта для людей не существует. Но в тех случаях, когда в индивидуальном порядке православный христианин обращается к священнику с вопросом, можно ли ослабить пост, конечно, разрешение ему будет дано", - добавил он.