Ратко Младича прооперировали

БЕЛГРАД, 28 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) сделали операцию бывшему командующему армии сербов Боснии и Герцеговины генералу Ратко Младичу, не оповестив заранее его семью о состоянии здоровья пациента. Об этом сообщил ТАСС в субботу сын генерала Дарко Младич.

"Операция сделана, не знаю, почему нас не оповестили о ней. Утром нас застали врасплох, мне позвонили из трибунала и сказали, что операция началась, потом мы получили информацию, что операция закончилась, потом - что он пришел в себя после наркоза. Мы обеспокоены тем, что это сделано таким образом, мы вообще не знали, что будет операция, у нас не было информации о состоянии его здоровья уже несколько недель, последний отчет поступил больше месяца назад", - сообщил Младич-младший.

Опасения семьи

По словам Дарко, основным опасением семьи являются анализы Младича: "Анализы крови очень плохие, гемоглобин - 6,2, любой врач знает, что это значит, при таком гемоглобине делают переливание крови. Этот факт был для нас основой опасений, стоит ли делать операцию сейчас, пока он не поправится. Сейчас операция сделана, посмотрим, как пойдет восстановление. Я надеюсь, что он, как великой борец, победит и в этой битве".

Ратко Младич ранее сообщил, что эксперты в команде защитников не видели в медкарте генерала назначений для улучшения анализов крови. Защитникам и семье также регулярно не поступает информация о состоянии здоровья генерала.

Ранее Дарко сообщил ТАСС, что врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге. По словам сына генерала, помимо этого Ратко Младич также испытывает проблемы с когнитивной функцией в результате инсульта, перенесенного в камере Гаагского трибунала.

Приговор и апелляция

Генерал 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.

В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново.

Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционные слушания по делу должны пройти 17-18 марта.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом.