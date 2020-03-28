Певец Аль Бано поблагодарил Россию за помощь Италии

РИМ, 28 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский эстрадный певец Аль Бано высоко ценит помощь, которую Россия оказывает его стране в трагический период истории. Он сообщил об этом в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Спасибо, спасибо большое за этот важный жест любви, который Россия продемонстрировала Италии в один из самых трагических моментов итальянской истории. Ни один итальянец никогда не забудет этот шаг братской солидарности", - сказал артист, который соблюдает карантин в своем доме в южной области Апулия, где, помимо прочего, занимается производством вина. Словосочетание "спасибо большое" было произнесено по-русски.

Аль Бано отметил, что на следующей неделе выйдет в эфир последний выпуск его программы на Пятом канале телевидения. "Потом буду ждать смерти коронавируса и устрою огромный праздник в день его похорон! А после окончания пандемии дам концерты во всем мире", - добавил он.

Неделю назад во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты приехали в среду в город Бергамо, один из наиболее сильно пострадавших от эпидемии.

Общее число инфицированных в Италии превысило количество заразившихся в Китае и составило 86,5 тыс. человек, из которых более 9 тыс. умерли. Вылечились почти 11 тыс. человек.