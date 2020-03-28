Более тысячи россиян доставили на родину из Молдавии

КИШИНЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Свыше тысячи российских граждан вернулись на родину из Молдавии, где они оказались фактически заблокированными после решения многих стран закрыть свои границы. Сообщение об этом опубликовано в субботу в Facebook на странице посольства РФ в Кишиневе.

"С 21 по 28 марта с. г. посольство Российской Федерации в Республике Молдова при содействии молдавских властей шестью авиарейсами компаний "Аэрофлот", Fly One и Air Moldova организовало возвращение в Россию 1 053 российских граждан", - говорится в тексте.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами. Сейчас здесь подтвержден 231 случай заражения, однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.