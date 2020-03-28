СЖР поддержал предложение отнести редакции печатных СМИ к категории непрерывно действующих

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) в субботу поддержал предложение Союза предприятий печатной индустрии отнести редакции печатных СМИ к категории непрерывно действующих. Об этом говорится в распространенном заявлении СЖР.

Ранее Союз предприятий печатной индустрии направил официальное обращение на имя первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко с просьбой оперативно довести до руководства федеральных округов и субъектов Федерации, что редакции общественно-политических печатных СМИ, киоски прессы, газетные типографии и логистические объекты, задействованные в доведении до населения печатной информации, следует относить к категории непрерывно действующих.

"Союз журналистов России считает данные обращения крайне актуальными и своевременными. В настоящее время, на фоне нарастающей пандемии, роль СМИ, включая печатные издания, возрастает еще больше. СЖР присоединяется к требованиям коллег срочно оказать поддержку с целью беспрепятственного распространения печатной прессы во всех регионах России", - подчеркнуто в заявлении СЖР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.