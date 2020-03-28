{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СЖР поддержал предложение отнести редакции печатных СМИ к категории непрерывно действующих

Ранее Союз предприятий печатной индустрии направил с такой просьбой официальное обращение на имя первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) в субботу поддержал предложение Союза предприятий печатной индустрии отнести редакции печатных СМИ к категории непрерывно действующих. Об этом говорится в распространенном заявлении СЖР.

Ранее Союз предприятий печатной индустрии направил официальное обращение на имя первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко с просьбой оперативно довести до руководства федеральных округов и субъектов Федерации, что редакции общественно-политических печатных СМИ, киоски прессы, газетные типографии и логистические объекты, задействованные в доведении до населения печатной информации, следует относить к категории непрерывно действующих.

"Союз журналистов России считает данные обращения крайне актуальными и своевременными. В настоящее время, на фоне нарастающей пандемии, роль СМИ, включая печатные издания, возрастает еще больше. СЖР присоединяется к требованиям коллег срочно оказать поддержку с целью беспрепятственного распространения печатной прессы во всех регионах России", - подчеркнуто в заявлении СЖР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам президента США, необходимости в этом нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС