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Распространение коронавируса нового типа

Орловские полицейские выявили шесть случаев нарушения режима самоизоляции

Случаи нарушения карантина зафиксировали в Орле, Болхове, Малоархангельске и поселке Залегощь региона

ТАСС, 28 марта. Полиция выявила шесть случаев нарушения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Орловской области, составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД по Орловской области.

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"В рамках проведения совместных с управлением Роспотребнадзора мероприятий по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из-за рубежа, выявлено и задокументировано шесть нарушений. Полицией составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.4 КоАП РФ в отношении граждан, которые в нарушение режима самоизоляции посещали общественные места", - говорится в сообщении.

По данным полиции, случаи нарушений режима выявлены в Орле, Болхове, Малоархангельске и поселке Залегощь. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

На данный момент в Орловской области три подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

 

Теги
РоссияОрловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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