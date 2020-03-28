В Рязани полиция закрыла ночной клуб, работавший несмотря на запрет властей

ТАСС, 28 марта. Сотрудники полиции выявили в Рязани ночной клуб, который работал, несмотря на решение властей об ограничении деятельности подобных учреждений в связи распространением в России коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в субботу пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С 28 марта по 5 апреля на основании распоряжения губернатора на территории региона временно приостановлена деятельность ночных клубов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров.

"Ночью 28 марта сотрудники подразделений по охране общественного порядка УМВД России по Рязанской области выявили, что на площади Мичурина в нарушение распоряжения губернатора после полуночи продолжает работу ночное досуговое заведение, внутри которого находилось большое количество посетителей. Сотрудники полиции провели с директором клуба профилактическую беседу, в ходе которой ему дополнительно под роспись были доведены требования указанного распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за данное нарушение. "По итогам проверки ночной клуб закрыт", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что один из гостей заведения, отметившийся хулиганскими действиями, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Вечером в субботу стало известно о выявлении третьего случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Болезнь выявлена у женщины, недавно вернувшейся из Турции, ранее заболела семейная пара, приехавшая из Франции. На данный момент в оперативный штаб региона поступила информация о 1550 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением находятся 1265 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение 285 граждан, все они обследованы и здоровы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. В субботу сообщалось еще о двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.