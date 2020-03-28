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Распространение коронавируса нового типа
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В Италии число умерших от коронавируса превысило 10 тыс.

За последние сутки погибло 889 человек

РИМ, 28 марта. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"На сегодняшний день зараженных 70 065, что на 3651 больше, чем накануне. Из них 3856 - в отделениях интенсивной терапии. К сожалению, скончавшихся за сутки - 889 человек. Общее число излечившихся - 12 384, на 1434 больше, чем в пятницу", - сообщил Боррелли.

Он отметил, что в пятницу число заразившихся было выше - 4401, тогда как растет число излечившихся, которых в сутки до сих пор лишь крайне редко достигало тысячи. Общее число умерших - 10 023. Только накануне был достигнут новый антирекорд, когда за сутки зарегистрировали 968 смертей от вызываемого коронавирусом заболевания и его последствиями. Хотя к ним и прибавились 50, не учтенные накануне. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 92 472, уступая только США, где более 110 тыс. заразившихся.

Сам Боррелли вернулся после непродолжительного недомогания. Он прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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