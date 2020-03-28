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Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" организует спецрейсы 29, 30 и 31 марта из Берлина в Москву

Всего будет организовано пять рейсов

БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Посольство России в Германии совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" принимает меры по организации чартерных вывозных рейсов для граждан, желающих вернуться на Родину в свете распространения коронавируса. Специальные полеты по маршруту Берлин (аэропорт Шёнефельд) - Москва (Шереметьево) будут осуществлены 29, 30 и 31 марта, говорится в опубликованном в субботу сообщении российской дипмиссии в ФРГ.

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В посольстве уточнили, что 29 марта авиакомпания планирует организовать два рейса, 30 марта - один и 31 марта - еще два. Приобрести или обменять имеющиеся билеты можно на стойке "Аэрофлота" в берлинском аэропорту "Шёнефельд". В дипмиссии предупредили, что пассажирам следует учитывать, что "время регистрации и контрольно-досмотровых процедур в аэропорту в связи с повышенными мерами безопасности увеличено".

"Гражданам, которые не воспользуются возможностью вернуться в Россию, необходимо принять меры для обеспечения своего нахождения в ФРГ и охраны своего здоровья", - подчеркнули в дипмиссии РФ, рекомендовав следить за информацией, которая публикуется на сайте посольства РФ и на его страницах в соцсетях.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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