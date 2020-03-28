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Кремль и Дом правительства погасили освещение в рамках акции "Час Земли"

Кремль участвует в этой акции с 2013 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Внешнее освещение Московского Кремля, который является официальной резиденцией главы государства, выключилось в субботу вечером в рамках экологической акции "Час Земли".

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Девятов, официальный представитель Федеральной службы охраны, в ведении которой находится резиденция президента, во время "Часа Земли" выключается освещение по всему периметру Кремля. "Останется гореть только подсветка штандарта президента на первом корпусе Кремля", - уточнил он. Кремль участвует в этой акции по решению Владимира Путина с 2013 года.

Также в 20:30 мск с началом акции погасло внешнее освещение Дома правительства России.

"Час Земли" является международной символической акцией, Всемирный фонд дикой природы призывает для участия в ней выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединились около 30 млн россиян. Ее лозунг в этом году - "Каждый может!", а главная тема - экологический активизм.

Теги
Россия
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