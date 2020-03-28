Власти Якутии повысят зарплату медикам, которые борются с коронавирусом

"Медики у нас сейчас находятся на переднем фронте борьбы с этой страшной болезнью. Мы им помогаем, чем можем. Во-первых, мы материально помогли им с точки зрения выделения 20 машин из автобазы правительства для того, чтобы они могли ездить по вызовам. Далее мы сейчас решаем вопросы повышения заработной платы тем медицинским работникам, кто непосредственно занят на борьбе с коронавирусом. В месяц доплаты врачам будут в районе 60-65 тыс. рублей, медсестрам - 40 тыс. и санитаркам - 20 тыс", - сказал он.

Глава республики также отметил, что местные компании пожертвовали средства в благотворительные фонды для поддержки здравоохранения. "Очень хорошо, что нам помогает наш бизнес. Так IT-компании Якутии Mytona и InDriver перечислили 45 млн в благотворительный фонд для покупки медицинского оборудования, которое нам очень важно и нужно. Компания ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) перечислила 50 млн рублей", - рассказал Николаев.

По его словам, в помощи пожилым гражданам в Якутии задействовано около 1,5 тыс. волонтеров. "Я сегодня сам встречался с волонтерами, очень рад, что у нас в Якутии, и в целом у нас в стране, много таких людей", - подчеркнул он.

Для успешной борьбы с новым вирусом, по мнению главы региона, необходимо обмениваться опытом со странами, которые его уже побеждают. В ближайшие дни в Якутию будут доставлены маски, которые удалось закупить благодаря китайской провинции Хэйлунцзян - ей власти Республики Саха помогали по мере возможности во время обострения ситуации в КНР. "Я считаю, что такое международное сотрудничество крайне важно для победы над этой болезнью", - подытожил Николаев.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и восемь - в Бурятии. В оперативном штабе Якутии по недопущению завоза и распространения коронавируса сообщили, что состояние 14 инфицированных коронавирусом в регионе удовлетворительное, температуры и жалоб нет, к тому же се пациенты получили консультации у московских специалистов.