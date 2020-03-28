Эксперт: парад Победы может стать знаком единения, но при хорошей ситуации с пандемией

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Охваченный пандемией коронавируса мир нуждается в знаках солидарности, и участие мировых лидеров в параде 9 мая в честь 75-летия Победы может стать проявлением такой сплоченности. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

При этом аналитик отметил, что сейчас рано и пока невозможно точно предсказать ситуацию с тем, приедут ли мировые лидеры на 9 мая в Москву, ввиду пандемии коронавируса. "Показательной будет, наверное, ближайшие неделя, может быть, даже несколько дней", - добавил аналитик.

"В принципе, я думаю, что многие поедут, могут поехать, потому что в целом мир нуждается в знаках солидарности. День Победы достаточно известное событие, которое так или иначе отмечается во многих странах мира. Поэтому для лидеров разных стран, особенно стран антигитлеровской коалиции, конечно же, проявление сплоченности было бы символично, но все зависит от ситуации - как у нас, так и у них", - сказал Быстрицкий.

Шанс есть

По мнению эксперта, консолидация лидеров будет позитивна для всего мира, особенно после дискуссии Большой двадцатки, "где, в общем, выражалось желание к международной кооперации и к совместному решению проблем". "Так что такой шанс есть", - допустил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли перенос празднования 9 мая, аналитик указал, что это такое событие, которое вряд ли можно переносить. В то же время Быстрицкий отметил, что ситуацию сейчас еще очень рано предугадывать. "Олимпийские игры можно перенести, но, условно говоря, Пасху перенести нельзя, вопрос, как ее отмечать. Она происходит в одно и то же время каждый год. То же самое с Днем Победы", - сказал он.

"Война закончилась в мае 1945 года, ну не вся Вторая мировая, ее европейская часть. Да, могут быть изменения общих празднеств, связанных, например, с тем, что, строго говоря, Вторая мировая война завершилась с капитуляцией Японии, а это было осенью, - предположил Быстрицкий. - Но тем не менее 9 мая остается 9 мая, и само по себе 9 мая перенести никуда нельзя". "Вопрос только в том, как будем его отмечать, и в какой момент лидеры решатся консолидировано выступить по этому поводу", - добавил собеседник агентства.

Как заявил 25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве обсуждается, но никаких решений пока не принималось. По его словам, вопрос о возможности проведения парада и о его формате еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.