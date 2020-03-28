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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Нью-Йорка заявил, что не обсуждал с Трампом введение карантина

Эндрю Куомо отметил, что не знает, что это могло бы значить

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп не предупреждал его о намерении ввести карантин на территории региона. Об этом Куомо сообщил в субботу на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

"Я говорил с президентом о судне (плавучем госпитале ВМС США Comfort - прим. ТАСС) и четырех новых комплексах (временных больницах - прим. ТАСС). Я не говорил с ним ни о каком карантине", - указал Куомо. "Нет, у нас не было разговоров об этом, - указал он в ответ на уточняющий вопрос. - Я даже не знаю, что это могло бы значить".

Ранее в субботу Трамп заявил о том, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса, поскольку считает штат очагом заболевания. По словам президента США, двухнедельный карантин, под которым он понимает "ограничение на перемещения", может быть введен также в Нью-Джерси и частично в Коннектикуте.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 52 тыс. случав заражения, а умерли 728 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам президента США, необходимости в этом нет
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