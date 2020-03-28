Белгородский губернатор поручил передать врачам часть автопарка чиновников

ТАСС, 28 марта. Часть автопарка правительства и администраций муниципалитетов Белгородской области передадут для медработников, работающих в особом режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом по итогам координационного совета по предотвращению распространения инфекции сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона.

"Часть автопарка администрации губернатора и администраций районов и городов отдадут под нужды медработников, которые будут работать в особом режиме из-за коронавируса. Глава региона поручил вице-губернатору по здравоохранению Наталии Зубаревой определить потребность медработников в автомобилях и зарезервировать необходимое количество машин в автопарках", - говорится в официальном сообщении штаба.

Как пояснил губернатор Евгений Савченко, чиновники смогут отдать машины врачам без ущерба для работы, так как в ближайшие дни из-за противоэпидемических мероприятий будут работать не в полном составе.

Как сообщалось, жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировали в одну из больниц Москвы 8 марта. Она постоянно проживает в Москве, в Белгороде непродолжительное время находилась у родственников. 18 марта женщина была выписана из больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. В субботу сообщалось еще о двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.