{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число погибших от коронавируса во Франции превысило 2,3 тыс.

В реанимации в настоящее время находятся 4237 человек

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов от заболевания коронавирусом нового типа достигло во Франции 2314 случаев. Об этом сообщило в субботу главное управление здравоохранения страны.

Таким образом, согласно официальным данным, число умерших увеличилось за последние сутки на 319. В реанимации в настоящее время находятся 4237 человек. Их число увеличилось за 24 часа на 486 человек.

Число инфицированных достигло во Франции 37 575 человек. В больницах находится 17 620 пациентов, зараженных коронавирусом, что составляет увеличение за сутки на 1888 человек. Выписаны из медицинских учреждений Франции 6624 человек, причем за последние сутки - 926 пациентов.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам президента США, необходимости в этом нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС