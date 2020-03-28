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Распространение коронавируса нового типа

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

В федеральных учреждения станут заниматься лечением пациентов с хроническими заболеваниями и нуждающихся в плановой госпитализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Смольного по итогам рабочей поездки министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Петербург.

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"Как подчеркнул [губернатор Петербурга] Александр Беглов, Петербург и Ленинградская область вынуждены сегодня временно перепрофилировать ряд больниц на случай приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако люди с хроническими заболеваниями также должны получать необходимое лечение. В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко дал указания федеральным медицинским учреждениям, которые базируются в Петербурге и Ленинградской области, оказывать помощь системе здравоохранения города и области", - говорится в сообщении по итогам совещания с министром, которое прошло в национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге.

Как отметил Беглов, такая мера поможет освободить городские больницы. "Это даст нам возможность мобилизовать силы в сложившихся условиях и создать необходимый резерв для лечения инфекционных больных", - приводятся в сообщении слова Беглова. В сообщении также отмечается, что власти Петербурга также готовы тесно сотрудничать с властями Ленинградской области по вопросам противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В субботу Мурашко также посетил в Петербурге клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее сообщал о смерти четырех пациентов. В субботу также сообщалось о еще двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рфдля информирования о ситуации в стране.

За последние сутки в Петербурге выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших ранее скончался. Еще четыре случая новых случая заражения обнаружили у жителей Ленинградской области.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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