Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области на две недели ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб Мурманской области.

"Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели. Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе. Ограничение вступит в силу с 06:00 мск 29 марта и будет длиться 14 дней", - говорится в сообщении.

С 06:00 мск 29 марта до 11 апреля в Апатитах и Кировске ограничивается въезд, въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации. Рекомендовано закрыть аэропорт Хибины в Апатитах.

Предварительные положительные результаты анализов на коронавирус в регионе получены у шести человек, контактировавших с человеком, который вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции. На сегодня в Мурманской области подтверждены три случая заболевания коронавирусной инфекцией, 135 человек находятся на обсервации, 1 464 человека находятся на самоизоляции.

Кировск и Апатиты - города на юго-западе Мурманской области с населением 26 и 55 тысяч человек соответственно. В Кировске находятся несколько горнолыжных курортов, закрытых ранее из-за коронавируса и горнообогатительный комбинат, занимающийся производством фосфатного сырья. В Апатитах находится аэропорт Хибины и Кольский научный центр Российской академии наук.