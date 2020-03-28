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Распространение коронавируса нового типа

В Чечне объявили жесткий карантин

С 29 марта жители региона смогут выходить только за продуктами и в аптеку

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики объявили жесткий карантин в регионе из-за коронавируса, жителям разрешат выходить из дома только за продуктами и лекарствами. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель парламента региона, руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

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"Для безопасности нашего населения у нас в регионе объявлен жесткий карантин. С завтрашнего дня в Чеченской Республике, за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей, выходить на улицу запрещено. До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции, с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону", - рассказал Даудов.

Он также отметил, что общественный транспорт региона и лицензированные такси не будут обслуживать пассажиров без масок и медицинских перчаток. "Частным таксистам работать запрещено, транспорт будет изыматься и отгоняться на штрафстоянку. Лицензированные таксисты и водители общественного транспорта будут иметь маску, перчатки и антисептик", - добавил он.

На сегодня в Чеченской Республике всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На контроле врачей находятся 820 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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