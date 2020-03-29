Власти Чечни закрыли въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики закрыли движение на административных границах региона из-за угрозы распространения коронавируса, транзитному транспорту рекомендовано выбирать альтернативный маршрут. Об этом в прямом эфире ЧГТРК "Грозный" сообщил депутат Госдумы, член оперативного штаба Адам Делимханов.

"Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы и продовольственной отрасли. Транзитным машинам, проезжающим через республику, рекомендую выбирать объездную дорогу, там никакой разницы нет", - сказал Делимханов.Он также призвал уроженцев Чеченской Республики за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения. "Военные, у которых много командировок, тоже должны понимать, что нам необходимо переждать этот момент. Все зависит от того насколько мы будем ограничены в передвижении. Это важно как для республики, так и для страны", - добавил Делимханов.

В Чеченской Республике всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На контроле врачей находятся 820 человек. В регионе объявили жесткий карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.