Власти Венесуэлы ожидают второй самолет из России с помощью в борьбе с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни в южноамериканскую республику из России должен прибыть самолет с помощью в борьбе с коронавирусом.

"В ближайшие дни прибудет также российский военный самолет, направленный президентом Владимиром Путиным, с оборудованием", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Мадуро, Венесуэла также получила различные медицинские принадлежности из Китая и ожидает новые партии помощи.

21 марта Роспотребнадзор сообщил, что передал тест-системы для выявления вызываемого коронавирусом заболевания в 13 стран. Ведомство отмечало, что в ближайшее время системы должны были быть поставлены также в Египет, Сербию и Венесуэлу. 23 марта Мадуро сообщил о прибытии в страну 10 тыс. тест-систем из России.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 113, два человека умерли.