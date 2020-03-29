Жена летчика Ярошенко сообщила, что простуда у россиянина протекает без осложнений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Супруга россиянина Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в США, Виктория Ярошенко сообщила ТАСС, что болезнь мужа, у которого предположительно может быть ОРВИ, протекает без осложнений.

"Костя более или менее. Протекает нормально, температуры под сорок нет. Горло, нос - как у всех. Сегодня вроде бы вызывают в санчасть", - сказала Ярошенко, отметив, что на фоне стремительного распространения нового коронавируса в США, сохраняется высокий уровень угрозы для жизни и здоровья супруга.

О том, что Константин Ярошенко может быть болен ОРВИ стало известно 26 марта. Сотрудники дипломатической миссии РФ в США обратились в Госдепартамент с требованием оказать Ярошенко квалифицированную медицинскую помощь. Ранее также сообщалось, что защита россиянина намерена подать прошение в американский суд об его освобождении из-за ситуации с коронавирусом.

После задержания в Либерии в 2010 году Ярошенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 27 февраля россиянин пожаловался сотрудникам дипломатической миссии РФ в США на проблемы с одной из ног, а также высказал предположение, что у него мог произойти микроинсульт. При этом в медсанчасти исправительного учреждения жалобы Ярошенко проигнорировали. Только после вмешательства российских дипломатов медики начали оказывать ему необходимую помощь.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.