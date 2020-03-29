{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег

Температура воздуха составляет около 1 градуса Цельсия

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Сильный снегопад идет в японской столице с утра в воскресенье. Как сообщило национальное метеорологическое управление, последний раз снег выпадал в Токио так поздно 10 лет назад.

Температура воздуха в настоящее время составляет около 1 градуса Цельсия. Снег покрыл тонким слоем припаркованные автомобили, деревья и газоны. Осадки сбили лепестки цветущей сакуры, которые скопились в лужах. На дорогах образовалась снежная каша, и автомобилисты двигаются в потоке осторожно.

Еще в субботу в Токио стояла теплая погода, а воздух в середине дня прогревался до плюс 23 градусов. В воскресенье в течение дня, по прогнозам синоптиков, в центральных районах столицы может выпасть до 5 см снега. В префектурах Нагано и Гумма, а также в ряде горных районов, прилегающих к Токио, прогнозируется до 20 см снежного покрова.

Из-за снегопада японские авиакомпании были вынуждены отменить порядка 20 внутренних рейсов. Изменения в расписании затронули маршруты между Токио и Фукуокой, а также между Токио и Саппоро. Автомобилистов власти японской столицы призывают быть внимательными и по возможности не выезжать в город.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина
Го Илья Виктор во время карантина отправился на индонезийский остров Батам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС