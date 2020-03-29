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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число заразившихся коронавирусом превысило 8 тыс.

На наличие вируса в Австрии было проверено 46,4 тыс. человек, 68 умерли

ВЕНА, 29 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 7697 до 8291. Об этом сообщило в воскресенье министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей страны в сводке на 08:00 (10:00 мск).

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На наличие вируса в Австрии было проверено 46,4 тыс. человек, 68 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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