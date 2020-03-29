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Распространение коронавируса нового типа

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 3865

За сутки это число выросло на 405

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 марта. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в субботу до 3865, увеличившись за сутки на 405. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

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По его данным, состояние 66 человек оценивается как тяжелое, 89 человек выздоровели. Количество умерших пациентов с этим диагнозом в Израиле достигло 12 и с 27 марта не менялось. Первый случай заражения новым коронавирусом на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом.

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ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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