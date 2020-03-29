В России под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 182,7 тыс. человек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 182 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 марта. Об этом в воскресенье сообщили в Роспотребнадзоре.

"Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 273 426 человек, по состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человек", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что все граждане России, прибывшие из стран с неблагополучной обстановкой, были изолированы и обследованы на предмет возможных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), включая и коронавирусную инфекцию. По результатам был выявлен 5 тыс. 421 человек с признаками ОРВИ. В частности, 124 человека с респираторными инфекциями, 101 - с гриппом, 37 - с парагриппом, двое - со стафилококком и гемофильной инфекцией и один человек с микоплазмой. Также у 56 граждан была выявлена сезонная коронавирусная инфекция.

"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке", - добавили в Роспотребнадзоре.