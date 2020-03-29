Мишустин поздравил народную артистку РСФСР Людмилу Лядову с 95-летием

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, народную артистку РСФСР Людмилу Лядову с 95-летием, отметив, что ее мелодии узнают с первых нот и с удовольствием поют представители разных поколений. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Отечественную эстраду невозможно представить без ваших добрых, сердечных и веселых мелодий. Многие годы они звучат в исполнении известных артистов, дарят радость и хорошее настроение. Их узнают с самых первых нот и с удовольствием поют люди разных поколений", - приводятся слова Мишустина.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В 1948 г. окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. За творческую карьеру Лядова написала музыку к более чем 800 песням. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).