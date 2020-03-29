Власти Италии сообщили, что иностранцы и граждане получают медпомощь на равных условиях

РИМ, 29 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Иностранцам, заразившимся коронавирусом, медицинская помощь в итальянских медицинских учреждениях оказывается на тех же условиях, что и гражданам Италии. Об этом сообщила в интервью корреспонденту ТАСС в воскресенье заместитель министра здравоохранения республики Сандра Дзампа.

"Итальянская система здравоохранения принимает и оказывает помощь на одинаковых условиях всем, в том числе иностранцам. В основе нашей системы здравоохранения сохраняется универсальный принцип, что эта услуга оказывается всем, и во времена коронавируса ничего не изменилось", - отметила она.

Сроки карантина

По мнению замминистра, принятые правительством Италии карантинные меры начинают приносить результаты. "Мы сейчас видим, что ограничительные меры, которые затрагивают личную свободу, в том числе на передвижения, приносят результаты, то есть темпы распространения вируса несколько замедлились. Но пока мы еще очень далеки от того, чтобы сказать, что ситуация кардинально изменилась или что принятые меры можно ослаблять", - отметила Дзампа.

Она также полагает, что после прохождения пика эпидемии в Италии нельзя будет сразу восстановить свободное передвижение внутри Европы. "Пока в Европе не будет принято общей стратегии [по противостоянию эпидемии], сложно представить, что можно будет свободно перемещаться, потому что нельзя допускать циркуляции вируса. Остается только надеяться, что, учитывая, что темпы эпидемии в Италии опережают где-то на месяц динамику в других странах, к лету перелом наступит везде", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что у правительства есть возможность постепенно продлевать срок действия карантина в зависимости от ситуации и показателей до конца июля.

При этом замминистра выразила надежду, что о первых послаблениях режима карантина можно будет говорить в апреле. "Если ориентироваться на Китай, где строгие ограничения и меры сдерживания на протяжении двух месяцев привели к концу эпидемии, этот факт дает повод надеяться, что и в Италии двух месяцев может хватить. А это означает, что о чем-то можно будет говорить к концу апреля. Но окончательно вирус можно победить с помощью вакцины и при действенной терапии, которых на данный момент нет", - констатировала Дзампа.

Замминистра подтвердила, что высокий уровень смертности в Италии обусловлен тем, что вирус представляет опасность для пожилых людей. "Большинство жертв - люди в возрасте от 78-80 лет, которые страдали другими патологиями. Но есть и исключения - выздоравливают и очень пожилые и, наоборот, умирают молодые, потому что в целом вирус агрессивный и очень заразный", - указала она.

Тесты и нехватка реагентов

На фоне сообщений о заражении членов правительств в других странах, включая британского премьера Бориса Джонсона, Дзампа сообщила, что правительство Италии придерживается рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по тестам на коронавирус. В соответствии с ними делать анализы предписано тем, у кого выявлены симптомы заболевания, а также контактировавшим с инфицированным.

"Мы отдаем предпочтение проверкам медицинских работников, которые находятся в тесном контакте с инфицированными. В настоящий момент у нас проблема с нехваткой реагентов, поэтому авторизованные лаборатории, которые анализируют материалы, не смогли бы принимать больше анализов, чем в данный момент делается. Итальянские институты здравоохранения пытаются найти эффективные и точные экспресс-тесты, но пока мы не в состоянии проводить больше тестов", - признала замминистра.

Локальная вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля на севере страны, где сохраняется наивысший уровень заражений и смертности. Строгий карантин и ограничения на передвижения населения действуют на всей национальной территории с 10 марта. В частности, закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары (за исключением дорожных), спортивные залы, развлекательные заведения, студии красоты, учреждения культуры, парки. На 75% сокращена работа транспорта. Карантинные меры неоднократно ужесточались, а штрафы за нарушение режима карантина сейчас составляют от €400 до €3 тыс.

Число умерших в Италии от вызванного коронавирусом нового типа заболевания и его последствий достигло 10 тыс., общее число инфицированных - почти 92,5 тыс. человек, число излечившихся - чуть меньше 12,5 тыс.