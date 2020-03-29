{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму

Заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника во время осмотра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Есть первый случай заражения, Павел Леонидович [Каранда - глава МВД по Крыму], Олег Анатольевич [Камшилов, прокурор Крыма], должны быть уголовные дела, - сказал Аксенов в воскресенье, обращаясь к руководителям двух этих ведомств, в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом. - Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело".

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра. Установлены 78 контактировавших с зараженными, которые находятся на самоизоляции, в обсерваторах, инфекционных больницах.

В свою очередь Каранда предложил главе республики принудительно отправлять в обсерваторы нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу, которые не соблюдали предписания находиться дома. "Наметилась негативная тенденция по нарушению гражданами порядка самоизоляции. Я имею в виду граждан, которые по предписаниям должны находиться дома. За вчерашний только день мы выявили таких 17 фактов. Есть предложение, таких граждан - сразу в обсерватор". 

Аксенов согласился с предложением, сказав, что "нарушивший режим самоизоляции помещается принудительно в обсерватор". "Если будет обнаружено, что при нарушении режима кто-то был заражен, уголовное дело должно быть", - добавил Аксенов. 

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2620 человек, из них на самоизоляции - 2548 человек, в стационарах - 65, в обсерваторах - 10 человек. В регионе 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших средней степени тяжести. Первый заболевший в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Песков заявил, что не переходил на работу в удаленном режиме
Ранее об этом сообщили некоторые СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС