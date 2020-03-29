Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.

"Есть первый случай заражения, Павел Леонидович [Каранда - глава МВД по Крыму], Олег Анатольевич [Камшилов, прокурор Крыма], должны быть уголовные дела, - сказал Аксенов в воскресенье, обращаясь к руководителям двух этих ведомств, в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом. - Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело".

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра. Установлены 78 контактировавших с зараженными, которые находятся на самоизоляции, в обсерваторах, инфекционных больницах.

В свою очередь Каранда предложил главе республики принудительно отправлять в обсерваторы нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу, которые не соблюдали предписания находиться дома. "Наметилась негативная тенденция по нарушению гражданами порядка самоизоляции. Я имею в виду граждан, которые по предписаниям должны находиться дома. За вчерашний только день мы выявили таких 17 фактов. Есть предложение, таких граждан - сразу в обсерватор".

Аксенов согласился с предложением, сказав, что "нарушивший режим самоизоляции помещается принудительно в обсерватор". "Если будет обнаружено, что при нарушении режима кто-то был заражен, уголовное дело должно быть", - добавил Аксенов.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2620 человек, из них на самоизоляции - 2548 человек, в стационарах - 65, в обсерваторах - 10 человек. В регионе 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших средней степени тяжести. Первый заболевший в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.