В России число умерших из-за коронавируса достигло восьми

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 и сейчас составляет 1534 человека, зараженные выявлены в 65 регионах. Выздоровело на данный момент 64 человека, восемь умерло, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки зафиксировано четыре случая летального исхода: два в Москве, один в Оренбургской области и один - в Санкт-Петербурге.

В штабе добавили, что за последние сутки выписаны 15 выздоровевших, а за весь отчетный период выписано 64 человека. За последние сутки, по данным оперштаба, выписаны по выздоровлению 10 человек в Москве, двое - в Московской области, по одному - в Свердловской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270, они выявлены в 26 регионах: Москва - 197 случаев, Московская область - 27 случаев, Санкт-Петербург - пять случаев, Пензенская область - пять случаев, Республика Коми - четыре случая, Чеченская Республика - четыре случая, Челябинская, Омская области - по три случая, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области и Хабаровский край - по два случая, Белгородская, Липецкая, Рязанская, Ярославская, Кировская, Тюменская, Иркутская, Новосибирская, Томская, Амурская, а также республики Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский АО - по одному случаю.