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Распространение коронавируса нового типа
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В Москве умер 90-летний пациент c коронавирусом

К настоящему моменту в городе зафиксировано 1014 случаев заражения
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В больнице в Москве умер 90-летний мужчина, у которого были подтвержденная пневмония и коронавирус. У пациента также были хронические заболевания, рассказали в воскресенье в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В одной из столичных больниц скончался пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Также 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма", - говорится в сообщении.

За последние сутки в столице подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших - 152 человека от 18 до 65 лет, а также 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, 13 человек из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны", - отмечается в сообщении штаба.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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