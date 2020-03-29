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Распространение коронавируса нового типа

В Польше могут перенести президентские выборы

Пока они назначены на май

ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не исключил возможности переноса на более поздний срок назначенных на май очередных выборов главы государтсва из-за распространения нового коронавируса.

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"Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца", - сказал Дуда в субботу в эфире Польского телевидения. "Если произойдет так, что эпидемия будет бушевать и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые действуют на данный момент, то я думаю, что эти сроки выборов не удастся сохранить", - признал он.

Первый тур президентских выборов должен пройти в Польше 10 мая. Из-за коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1717, 19 человек умерли. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться группами более двух человек.

Теги
ПольшаДуда, АнджейРаспространение коронавируса нового типа
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