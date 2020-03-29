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Распространение коронавируса нового типа

ГИБДД присоединилась к международному флэшмобу "Оставайся дома"

Акцию #StayHome инициировали врачи, затем ее поддержали представители других профессий

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в международном флэшмобе "Оставайся дома", призывающем людей как можно реже покидать квартиры в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Российская Госавтоинспекция присоединилась к международной акции "Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас". Мировой флешмоб #StayHome (#Оставайсядома) инициировали врачи, затем его поддержали представители других профессий. Берегите себя! Оставайтесь дома!" - отмечается в сообщении.

 

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