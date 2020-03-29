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В Крыму из-за коронавируса закроют алкомаркеты, ломбарды и автомойки

Офисы микрокредитных организаций также приостановят работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Магазины по продаже разливного пива и алкомаркеты в Крыму будут закрыты на неделю из-за коронавируса, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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В регионе с 28 марта запретили работу ночных клубов, кафе, баров, спортзалов, бассейнов, салонов красоты, также закрыты магазины, продукция которых не относится к товарам первой необходимости.

"Бакалейные в чистом виде магазины считаем, что это продовольственный отдел, работающий в магазине. А "наливайки", которые оказывают услуги, запрещаем", - сказал Аксенов, уточнив позже, что запрет также коснется алкомаркетов.

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк добавил, что соответствующие изменения будут внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. Также под запрет дополнительно попадут ломбарды, офисы микрокредитных организаций и автомойки, кроме моек самообслуживания. Вновь разрешат власти Крыма работу ветеринарных аптек и магазинов с кормами для животных.

Из ограничительного списка исключат предприятия, добывающие песок и щебень для строительных объектов в Крыму, уточнил позже на своей странице "ВКонтакте" Аксенов. Он также отметил, что "для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 м друг от друга". 

"Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки как действенный инструмент по регулированию ценовой политики также будут проводиться. Однако следует ввести дополнительные меры по проведению ярмарочных мероприятий: прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток на безопасное расстояние", - добавил глава Крыма.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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