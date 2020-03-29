Число зараженных коронавирусом в Подмосковье выросло до 112

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Еще 27 случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье за последние сутки, общее число заразившихся выросло до 112. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в Московской области.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"27 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Подмосковье за последние сутки на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 112 случаев заболевания", - сказали в штабе.

10 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

"Случаи заболевания были зафиксированы в округах: Балашиха - 3; Дмитров - 3; Долгопрудный - 4; Домодедово - 2; Дубна - 1; Жуковский - 3; Ивантеевка -1; Истра - 6; Королев - 2; Котельники - 1; Красногорск - 8; Ленинский - 7; Лобня - 2; Лотошино - 1; Люберцы - 4; Лыткарино - 1; Мытищи - 4; Наро-Фоминск - 1; Одинцово - 16; Павловский Посад - 1; Подольск - 2; Протвино - 2; Раменское - 10; Реутов - 5; Сергиев Посад - 2; Солнечногорск - 2; Фрязино - 2; Химки - 5; Щелково - 1", - отмечается в сообщении.

Еще восемь человек - из Москвы, города Донецк Ростовской области, Вьетнама, Татарстана - находятся на лечении в стационарах Московской области. Проходившие лечение гражданин Венесуэлы и житель города Миасс Челябинской области выписаны", - сказали в штабе.