Во Франции от последствий заражения коронавирусом умер экс-министр промышленности

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Глава совета французского департамента О-де-Сен, бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян умер в возрасте 75 лет от осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом говорится в сообщении местных властей.

"Патрик Деведжян, председатель совета О-де-Сен, госпитализированный после того, как у него был диагностирован коронавирус, умер в ночь с субботы на воскресенье", - отмечается в пресс-релизе.

О заражении коронавирусом Деведжян сообщил 26 марта в своем Twitter. Он отметил, что испытывает чувство усталости, но состояние его стабильно.

Юрист по образованию, Деведжян в 1983 году был избран мэром города Антони (О-де-Сен), затем три раза переизбирался на эту должность. В 1986 году он стал членом французского парламента. В 2002 году стал министром по вопросам местного самоуправления, а через два года - министром промышленности Франции. Экс-президент Франции Николя Саркози в 2008 году назначил Деведжяна, занимавшего в тот момент пост генерального секретаря партии "Союз в поддержку народного движения" (СПНД), министром, ответственным за реализацию плана по обеспечению нового подъема национальной экономики. Деведжян являлся ближайшим помощником Саркози.

Согласно последним данным Управления здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом на территории страны достигло почти 38 тыс. Более 2,3 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных инфицированием. В больницах находятся более 27,5 тыс. человек.