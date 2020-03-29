Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.
Глава государства поручил:
- начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал;
- начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;
- осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы;
- увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 руб.;
- организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране;
- утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики;
- подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах россиян;
- отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.