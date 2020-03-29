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Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.

Глава государства поручил:

  • начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал;
  • начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;
  • осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы;
  • увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 руб.;
  • организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране;
  • утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики;
  • подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах россиян;
  • отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий. 
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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