На Ставрополье готовят к выписке инфекциониста, которая заразилась коронавирусом в Испании

СТАВРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Врача-инфекциониста на Ставрополье, которая заразилась коронавирусом в Испании, выпишут из больницы на следующей неделе. Против нее возбудили дело из-за того, что она после возвращения не уведомила о поездке руководство. Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

В начале марта главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края вернулась из Испании, не сообщив об этом руководству, не была в изоляции и продолжила читать лекции в университете и участвовать в конференциях. 23 марта она была исключена из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края. Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело по ст. 237 ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

"По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашем крае нет, подтвержденных фактов заражения по-прежнему пять. Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах под медицинским наблюдением, заболевание у них протекает практически без симптомов. Самая первая пациентка готовится к выписке на следующей неделе", - написал Владимиров.

Как сообщает пресс-служба Минздрава края, ситуация с коронавирусом на Ставрополье стабильная. "Самоизоляцию на дому соблюдают 1782 человека, 74 пребывают на карантине в инфекционных стационарах, снято с медицинского наблюдения 826 человек. Для медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медучреждениях края функционируют 1358 инфекционных коек, при необходимости увеличения их числа будут перепрофилированы дополнительно более 1300 коек в 12 медучреждениях", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.