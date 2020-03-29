На Ставрополье готовят к выписке инфекциониста, которая заразилась коронавирусом в Испании

СТАВРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Врача-инфекциониста на Ставрополье, которая заразилась коронавирусом в Испании, выпишут из больницы на следующей неделе. Против нее возбудили дело из-за того, что она после возвращения не уведомила о поездке руководство. Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
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Уважаемые земляки! ⠀ По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашем крае нет. ⠀ Подтверждённых фактов заражения по-прежнему 5️⃣. ⠀ Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под медицинским наблюдением. Заболевание у них протекает практически без симптомов. Самая первая пациентка готовится к выписке на следующей неделе. ⠀ Для сдерживания распространения коронавируса в крае сейчас действуют дополнительные ограничительные меры. ⠀ Мы тщательно отслеживаем всех, кто был в зарубежных поездках, выявляем их контакты, проводим тесты на коронавирус. ⠀ Результаты – отрицательные. ⠀ Тем не менее, требования профилактики – самые строгие. ⠀ Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. ⠀ На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента. ⠀ С 826 ставропольчан медицинское наблюдение уже снято. ⠀ Ещё раз напоминаю всем, что сейчас самое благоразумное – оставаться дома и стараться избегать контактов с посторонними людьми. ⠀ В крае началась неделя "длинных выходных" - когда закрыто большинство общественных мест, организаций, отменены массовые мероприятия. ⠀ Уже второй день край живет в этом режиме, и у нас получается. ⠀ В целом, установки и меры для противодействия угрозе вируса на Ставрополье выполняются. ⠀ Благодарю за сознательность и содействие руководителей, предпринимателей, жителей нашего края - всех, кто помогает общей задаче: защитить здоровье людей, защитить Ставрополье. ⠀ ❤️ Всем желаю здоровья! ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #владимирвладимиров
В начале марта главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края вернулась из Испании, не сообщив об этом руководству, не была в изоляции и продолжила читать лекции в университете и участвовать в конференциях. 23 марта она была исключена из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края. Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело по ст. 237 ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.
"По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашем крае нет, подтвержденных фактов заражения по-прежнему пять. Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах под медицинским наблюдением, заболевание у них протекает практически без симптомов. Самая первая пациентка готовится к выписке на следующей неделе", - написал Владимиров.
Как сообщает пресс-служба Минздрава края, ситуация с коронавирусом на Ставрополье стабильная. "Самоизоляцию на дому соблюдают 1782 человека, 74 пребывают на карантине в инфекционных стационарах, снято с медицинского наблюдения 826 человек. Для медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медучреждениях края функционируют 1358 инфекционных коек, при необходимости увеличения их числа будут перепрофилированы дополнительно более 1300 коек в 12 медучреждениях", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.