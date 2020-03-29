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Священники Русской православной церкви продолжат службы во время пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Священнослужители Русской православной церкви во время пандемии продолжат богослужения, сообщил ТАСС в воскресенье председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома.

"По благословению святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения. Более того, я надеюсь, что там, где это возможно, какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах", - сказал Легойда.

Председатель синодального отдела отметил ТАСС, что церковь будет "следовать тем предписаниям, которые власть, заботясь о людях, сегодня предлагает к исполнению".

Ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования. В понедельник была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями. 26 марта она опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Распространение коронавируса нового типа
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