{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Оперштаб: почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет

Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти 40% пациентов, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусной инфекцией, моложе 40 лет. Об этом сообщает в воскресенье московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран", - говорится в сообщении.

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. "Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%, 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет", - отмечается в сообщении. 

По состоянию на 29 марта количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. "На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса", - добавили в штабе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Песков: Путину при визите в Коммунарку было важно понять, как обстоят дела "на передовой"
Пресс-секретарь президента уточнил, что все меры безопасности были приняты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС