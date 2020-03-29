Оперштаб: почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти 40% пациентов, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусной инфекцией, моложе 40 лет. Об этом сообщает в воскресенье московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран", - говорится в сообщении.

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. "Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%, 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 29 марта количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. "На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса", - добавили в штабе.