Германия открыла для России федеральный архив о Второй мировой войне

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Германия раскрывает для российских специалистов информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в интервью телеканалу "Звезда", которое опубликовано в воскресенье.

Как сообщил дипломат, в этом архиве находятся данные о судьбах более 500 тыс. советских граждан.

"После окончания Второй мировой войны ситуация была такова, что эти документы не были упорядочены. И последнее время многое из них хранилось в Кобленце, в федеральном архиве, - сказала Гайр, добавив, что особое значение имеет раскрытие архива для РФ в канун 75-летия окончания войны. - И мы очень рады тому, что там было собрано очень много материала, который будет передаваться частями. Это очень важный момент для историков нашей страны, для архивариусов".

Также посол подчеркнул, что ФРГ имеет большой опыт в поддержании захоронений и готова к сотрудничеству с Россией на этом направлении. Дипломат сказал, что Германия хочет, чтобы информация о судьбах советских военнопленных и подневольных рабочих дошла непосредственно до их семей, однако пока он не знает, как именно будет организован процесс передачи данных. "Как оно будет организовано - сложно сказать, но известно, что проходить все будет через центральный архив", - отметил он.

Раскрытие архивов, по словам посла, является важным шагом в процессе примирения между Москвой и Берлином, который длится уже 75 лет. Он выразил надежду, что совместная работа с архивами позволит выработать у двух народов схожую оценку истории Второй мировой войны.