Гидрометслужбы продолжают работу штатно в условиях пандемии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгидромета и Гидрометцентра продолжают обеспечивать население и ведомства своевременно прогнозами в условиях пандемии. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, введен посменный режим, но это не отразится на качестве прогнозирования, сообщил в воскресенье ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Не могут существовать ни общество, ни власти, ни МЧС, ни Минобороны без гидрометслужбы. Какими бы проблемы ни были, наши сотрудники продолжают наблюдение. Сейчас очень многие структуры в нерабочем состоянии, но синоптики все равно работают. Можно даже сказать, что работа эта мужественная", - сообщил он.

По словам Вильфанда, часть научных сотрудников переведена на удаленную работу, также введена посменная работа. "Но все равно они вынуждены активно работать, приезжать периодически, чтобы обеспечивать общество актуальной информацией о погоде", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.