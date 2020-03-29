В Коми подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 29 марта. /ТАСС/. В Республике Коми лабораторно подтвердили четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие - пациенты Эжвинской больницы Сыктывкара, они под медицинским наблюдением, сообщил в воскресенье оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Все четыре новых случая по заболевшим - это люди, которые находились под медицинским наблюдением [в Эжвинской больнице Сыктывкара]. У всех больных и медицинского персонала взяты пробы на коронавирус. Больница продолжает функционировать, персонал выполняет свою работу, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции, не покидают больницу, и никто не допускается внутрь. Приняты меры, чтобы локализовать очаг и не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - процитировала пресс-служба главы региона первого заместителя министра здравоохранения Республики Коми Игоря Маклакова.

По его словам, сейчас ожидаются результаты анализа проб, отобранных у всех пациентов и персонала больницы. Пациенты, которые выздоровеют по основному заболеванию и у которых будут отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию, будут выписаны и переведены на самоизоляцию либо в обсерватор. Решения по тем, у кого коронавирус подтвердится, будут принимать в зависимости от состояния больных, сказал Маклаков.

На 29 марта в Коми зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в том числе один завозной - студент из Ирана выздоровел и выписался. Шесть пациентов Эжвинской больницы остаются под наблюдением медиков.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, под медицинским наблюдением находится 1965 человек, в том числе 1030 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 935 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах. За последние сутки сняты с медицинского учета после обследования и двухнедельного карантина 56 человек, подозрения на коронавирус у них не подтвердились.

При этом, по словам главного санитарного врача по региону Людмилы Глушковой, более трети граждан, вернувшихся из-за границы и заявивших о самоизоляции, не соблюдают этот режим. "За 28 марта сотрудниками МВД, МЧС и Минтруда по месту жительства проверено 416 граждан. Это без количества лиц, проверенных сотрудниками Роспотребнадзора и Минздрава. Из проверенных нами порядка 25% действительно нарушают режим", - сообщил врио министра внутренних дел по Коми Владислав Мингела, отметив, что нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.