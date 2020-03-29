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Распространение коронавируса нового типа

Родственница короля Испании умерла от коронавируса

Ей было 86 лет

ТАСС, 29 марта. Двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская умерла от коронавируса в возрасте 86 лет в Париже. Об этом сообщил в четверг ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский на своей странице в Facebook.

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"Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что во второй половине дня в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра МарияТереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса", - говорится в публикации.

Мария Тереса Бурбон-Пармская родилась в Париже в 1933 году. По информации портала Business Insider, она стала первой жертвой коронавируса среди членов европейских королевских семей. 19 марта стало известно, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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