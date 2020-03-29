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Распространение коронавируса нового типа

В Марий Эл выявили первые два случая заражения коронавирусом

Заразившимися оказались женщины 26 и 38 лет, их состояние оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 29 марта. Власти Марий Эл подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Йошкар-Оле, диагноз поставили двум женщинам - 26 и 38 лет. Пациентки госпитализированы, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба главы республики.

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"В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл чувашским поездом из Москвы.

Обеих пациенток сразу госпитализировали. Известно, что приехавшая домой женщина работала в одном из аэропортов Москвы, ей 26 лет. Второй женщине - 38 лет. В отношении нее сейчас проводится эпидемиологическое расследование по выяснению того, где она могла заразиться", - отмечается в сообщении.

По словам главы Марий Эл Александра Евстифеева, состояние заразившихся удовлетворительное. "Эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем. Специалисты проинформировали меня, что состояние обеих пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления", - приводятся его слова в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияМарий ЭлРаспространение коронавируса нового типа
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