В Марий Эл выявили первые два случая заражения коронавирусом

ТАСС, 29 марта. Власти Марий Эл подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Йошкар-Оле, диагноз поставили двум женщинам - 26 и 38 лет. Пациентки госпитализированы, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба главы республики.

"В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл чувашским поездом из Москвы.

Обеих пациенток сразу госпитализировали. Известно, что приехавшая домой женщина работала в одном из аэропортов Москвы, ей 26 лет. Второй женщине - 38 лет. В отношении нее сейчас проводится эпидемиологическое расследование по выяснению того, где она могла заразиться", - отмечается в сообщении.

По словам главы Марий Эл Александра Евстифеева, состояние заразившихся удовлетворительное. "Эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем. Специалисты проинформировали меня, что состояние обеих пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления", - приводятся его слова в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.