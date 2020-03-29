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Распространение коронавируса нового типа
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В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

Общее число умерших в стране составило 10 799

ТАСС, 29 марта. В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). 

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Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты республики Анджело Боррелли.

Число умерших от инфекции в стране на данный момент составляет 10 779. Число вылечившихся увеличилось на 646 и достигло 13 030 человек. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 97 689 человек (включая жертв и вылечившихся).

Ранее сообщалось о 889 умерших. Сам Боррелли вернулся к работе после непродолжительного недомогания. Он прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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