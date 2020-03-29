В Адыгее число зараженных коронавирусом увеличилось до трех

"На сегодня у нас есть подтверждение о коронавирусе у трех жителей региона. Еще у шести госпитализированных в инфекционную больницу подозрение на коронавирус. Все девять человек - из числа контактных", - сказал он.

Госпитализированным проводится все необходимое лечение согласно последним рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. "Однако некоторые жители региона, находящиеся на карантине, не соблюдают его, тем самым подвергая свою жизнь и жизни близких опасности. Напоминаем, что несоблюдение карантина влечет уголовную ответственность", - добавил министр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.